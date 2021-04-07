В Киеве 7 апреля подписали меморандум о завершении строительства объектов "Аркады". Речь идет о ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Работу закончит компания "Столица Групп".

Виталий Кличко отметил, что застройщик получил 13 миллиардов гривен. Впрочем, квартиры люди так и не получили.

К теме о скандальных застройках Ради очередной высотки: в Киеве снова хотят уничтожить озеро Утиное

Кто будет платить

Он добавил, что "завершать строительство будут за счет поступления от дебиторской задолженности Фонда финансирования строительства компании "Аркады" и средств на счетах "Аркады", а также за счет продажи нереализованных квартир и нежилых помещений комплексов".

В финансировании также примут участие инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку, но не успели выплатить полную стоимость жилья. Также будут привлекать средства бюджета за счет кредитов под госгарантии.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления добавил, что министерство имеет предварительные выводы по материалам следствия в отношении работников "Аркады". Идет следствие.

Когда начнут строительство

По словам директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Светланы Рекрут, уже передано 90% информации новому управляющему. После завершения передачи он будет иметь "полные права и может завершать те обязательства, которые на него возложили государство и суд".

Рекрут добавила, что вкладчикам банка "Аркада", выплачено уже 70% гарантированной суммы, или 262 миллиона гривен.

Предыстория: