Незавершенные объекты "Аркады" в Киеве наконец достроят: подписали меморандум
В Киеве 7 апреля подписали меморандум о завершении строительства объектов "Аркады". Речь идет о ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Работу закончит компания "Столица Групп".
Источник:24 канал
Виталий Кличко отметил, что застройщик получил 13 миллиардов гривен. Впрочем, квартиры люди так и не получили.
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Кто будет платить
Он добавил, что "завершать строительство будут за счет поступления от дебиторской задолженности Фонда финансирования строительства компании "Аркады" и средств на счетах "Аркады", а также за счет продажи нереализованных квартир и нежилых помещений комплексов".
В финансировании также примут участие инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку, но не успели выплатить полную стоимость жилья. Также будут привлекать средства бюджета за счет кредитов под госгарантии.
Когда начнут строительство
По словам директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Светланы Рекрут, уже передано 90% информации новому управляющему. После завершения передачи он будет иметь "полные права и может завершать те обязательства, которые на него возложили государство и суд".
Рекрут добавила, что вкладчикам банка "Аркада", выплачено уже 70% гарантированной суммы, или 262 миллиона гривен.
Предыстория:
- В августе 2020 года Правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода Банка "Аркада" с рынка.
- Банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.
- 3 сентября 2020 года президенту банка "Аркада" было сообщено о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен из фондов строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в Киеве.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".
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