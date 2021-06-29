Заметим, что ранее такая туча уже появлялась над украинской столицей в июне 2020 года. Соответствующие скопления называют "наковальней".

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Некоторые люди увлекаются увиденным, а вот другие наоборот пишут, что это явление имеет довольно жуткий вид. На самом деле, причин волноваться нет.

Хмара- "ядерный гриб" в небе над Киевом / Фото из соцсетей





Что говорят метеорологи

Такое явление даже имеет свое название – cumul о nimbus incus или "наковальня", отметили в Укргидрометцентре. Там пояснили, как формируются такие странные облака.

Это кучево-дождевое облако, которое достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы,

– говорится в сообщении.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии. Поэтому начинается растекания облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха", – уточнили эксперты.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что такие облака иногда образуются летом, впрочем – не очень часто. "Облако развивается, поток формирует, несет вверх теплый воздух. Но доходит до ледяной условной атмосферной потолка и этот потолок не дает дальше развиваться процессу. Далее облако растекается в стороны, образуя такую ​​красивую форму", – пояснила она.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що такі хмари інколи утворюються влітку, втім – не дуже часто. "Хмара розвивається, потік формує, несе вгору тепле повітря. Але доходить до крижаної умовної атмосферної стелі й ця стеля не дає далі розвиватися процесу. Далі хмара розтікається у боки, утворюючи таку красиву форму", – пояснила вона.