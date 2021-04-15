Очередной случай уничтожения машин огнем произошел ночью 15 апреля в Оболонском районе Киева. В результате возгорания сгорели две машины, а еще одна – пострадала частично.

На то, чтобы потушить пламя, бойцам ГСЧС понадобилось более 20 минут. За это время машины успели выгореть почти полностью. Скорее всего, восстановить их уже не смогут.

На месте происшествия работают полицейские. Они будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Что известно о пожаре на Оболони в Киеве



За 20 минут две машины сгорели почти полностью / Фото ГСЧС Киева

Возгорание случилось в 1:46 на проспекте Героев Сталинграда, 41.

Прибывшие на место происшествия спасатели, увидели, что огонь начался с Volkswagen Caddy и охватил припаркованный вблизи Nissan TIIDA.

Кроме того, пожаром частично задело Honda CR-V.

В результате пожара выгорели моторный отсек и салон Volkswagen, у Nissan уничтожен моторный отсек и поврежден салон. Владелец Honda успел перепарковать машину еще до того, как она серьезно пострадала. У CR-V огонь уничтожил правое переднее крыло, бампер и фару.



Машины могли поджечь / Фото ГСЧС Киева

Произошел ли пожар в результате поджога, пытаются выяснить правоохранители. На месте происшествия работали 3 единицы спецтехники ГСЧС, а также 13 спасателей.

Смотрите видео тушения пожара на Оболони в Киеве: