Чрезвычайный инцидент на дороге произошел днем 18 марта в Оболонском районе Киева. Во время служебной поездки загорелся Volkswagen Transporter, на котором ехали инкассаторы.

По предварительным данным, автомобиль, который загорелся принадлежит "Ощадбанку". Официальных комментариев от правоохранительных органов или самого финансового учреждения относительно пожара пока нет.

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Как отмечают очевидцы, сразу после того, как из-под капота машины повалил дым, инкассаторы выбежали из нее и начали принимать меры.

Помощь спасателей не понадобилась

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда около 12:00.

Были ли в салоне автомобиля деньги, неизвестно. Впрочем, один из инкассаторов выносил из отсека для хранения ценностей черный ящик.

С помощью огнетушителей пожар удалось довольно быстро потушить.

Из-за чего именно загорелся микроавтобус инкассаторской службы банка, неизвестно.

Смотрите видео пожара в инкассаторской машине в Киеве: