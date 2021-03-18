На Оболони в Киеве на ходу загорелась инкассаторская машина: видео
Инкассаторы сами потушили пожар / Скриншот с видео
Чрезвычайный инцидент на дороге произошел днем 18 марта в Оболонском районе Киева. Во время служебной поездки загорелся Volkswagen Transporter, на котором ехали инкассаторы.
Источник:dtp.kiev.ua
По предварительным данным, автомобиль, который загорелся принадлежит "Ощадбанку". Официальных комментариев от правоохранительных органов или самого финансового учреждения относительно пожара пока нет.
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Как отмечают очевидцы, сразу после того, как из-под капота машины повалил дым, инкассаторы выбежали из нее и начали принимать меры.
Помощь спасателей не понадобилась
- Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда около 12:00.
- Были ли в салоне автомобиля деньги, неизвестно. Впрочем, один из инкассаторов выносил из отсека для хранения ценностей черный ящик.
- С помощью огнетушителей пожар удалось довольно быстро потушить.
Из-за чего именно загорелся микроавтобус инкассаторской службы банка, неизвестно.
Смотрите видео пожара в инкассаторской машине в Киеве:
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