О восстановлении скульптуры сообщили в сети 27 мая. Эта фигура стоит на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда.

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Подробнее об обновлении слона

Этого мамонтенока здесь установили еще в 2018 году. За три года он не только начал хуже выглядеть, но и стал страшным.



Мамонтенок на Оболони к восстановлению / Фото "Сегодня"

У него исчезла растительность на теле и при сильном ветре сыпалась пыль. Также остались маленькие белые глазки, которые выглядели так, словно детеныш мамонта испугался автомобилей.



Коммунальщики восстанавливают слоненка в Киеве / Фото телеграмм-канала "Киев без цензуры"

Коммунальщики восстановили ему "волосяной покров", а также посадили новые цветы в вазу на хоботе. Кроме этого обновили цветы вокруг животного, теперь там растут не тюльпаны.



Восстановленная статуя мамонта на перекрестке в Киеве / Фото телеграмм-канала "Киев без цензуры"

Обратите внимание! В Харькове планируют создать памятник покойному мэру города Геннадию Кернесу. Об этом 28 мая рассказал Игорь Терехов. Уже готовы эскизы этого памятника.