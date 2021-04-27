Жители Оболони жалуются на мужчину, который не только не следит за безопасным выгулом собаки бойцовской породы, но и натравливает его на других четвероногих.

Очередной инцидент с участием мужчины и его воспитанника произошел на улице Героев Сталинграда. Как утверждает владелица погибшей собаки, мужчина ослабил поводок, чтобы мощный и агрессивный стафф смог подбежать к очередной жертве.

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На глазах женщины, которая выгуливала маленькую собаку без поводка, стафф на смерть разорвал четвероногого.

Убил минимум 3 собаки

Стафф якобы загрыз уже 3 собаки / Фото dtp.kiev.ua

Владелец бойцовой собаки, как утверждают очевидцы, даже не пытался оттащить терьера.

После убийства малыша, стафф и его владелец ушли с места происшествия, будто ничего не произошло.

При этом на все вопросы и возмущения женщины мужчина отвечал игнорированием.

Жители спального района утверждают, что уже неоднократно видели, как пес этого человека убивал других собак после того, как владелец указывал ему на жертву.

Активисты говорят, что на счету стаффа по меньшей мере 3 жизни собачек. Они якобы обращались в полицию, однако владельца опасной собаки никак не наказали. Поэтому некоторые неравнодушные киевляне начали искать адрес мужчины, чтобы провести с ним разъяснительную беседу.

Смотрите видео с места убийства собаки стаффордширским терьером на Оболони (18+):