Об этом заявили в предприятии "Киевавтодормост". Коммунальщики пришли к такому выводу после тщательного обследования сооружения.

Другие новости столицы По Дороге в "Борисполь" под Киевом отбойник насквозь прошил легковушку

Что рассказали коммунальщики

В КП утверждают, что "силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и повлекло разрушение бетона в самых слабых (перенапряженных) местах сооружения".

Коммунальщики напоминают, что мост уже старый – он был построен в 1960 году и в 2020 году его состояние было определено так – "ограниченно работоспособный".

Сейчас ремонт путепровода еще не начался, но он якобы был запланирован на 2021 год.

В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения,

– заверили в КП.

Также там подчеркнули, что в настоящее время в Киеве продолжаются ремонты на 14 путепроводах.

Что известно о ДТП, повлекшем обвал моста

Ford влетел в фуру, чем спровоцировал ее столкновение с бетонной конструкцией.

Авария произошла около 10:24 неподалеку от станции метро "Берестейская".

Из-за столкновения легковушки и удара фуры об опоры моста, грузовик перевернулся. На дорогу рассыпались пеноблоки.

В ДТП пострадали все люди, находившиеся в Ford



Последствия ДТП под Берестейским мостом / Фото "Обозревателя"

Второе ДТП, которое произошло из-за первой аварии

На путепроводе возле метро "Берестейская" 5 июля часть конструкции упала на "ГАЗель" непосредственно во время движения автомобиля.

Немалый кусок бетона отвалился от конструкции и пробил лобовое стекло грузовика.

После удара водитель сразу начал тормозить, но остановился в нескольких метрах от места падения.

Смотрите видео с места падения части путепровода на проспекте Победы: