В общежитии Киева произошел пожар, спасатели не могут подъехать из-за ярмарки: видео
В одном из общежитий Киевского национального университета строительства и архитектуры днем 19 марта произошел крупный пожар. Информации о пострадавших в результате возгорания пока что нет.
Источник:dtp.kiev.ua
У спасателей, которые прибыли на место происшествия по вызову, возникла серьезная проблема с подъездом к охваченном огнем зданию. Дорога в общежитие оказалась заблокированной.
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Машины бойцов ГСЧС не смогли добраться до места из-за ярмарки, которую торговцы устроили непосредственно на проезжей части.
Что известно о пожаре в общежитии Киева
- По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности холодильника в одной из комнат общежития.
- Огонь довольно быстро охватил по меньшей мере два помещения здания.
Дым от пожара жители столицы видят в нескольких километрах от эпицентра события.
Смотрите видео с места масштабного пожара в Киеве:
Смотрите видео с места пожара в общежитии КНУСА:
Чуть позже спасатели все же пешком добрались до места возгорания, дотянули лестницы и брандспойты собственноручно, и приступили к тушению.
Смотрите видео начала тушения пожара в общежитии в Киеве:
На данный момент информации о пострадавших в результате происшествия нет. В ГСЧС официально инцидент никак не прокомментировали.
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