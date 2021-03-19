В одном из общежитий Киевского национального университета строительства и архитектуры днем 19 марта произошел крупный пожар. Информации о пострадавших в результате возгорания пока что нет.

У спасателей, которые прибыли на место происшествия по вызову, возникла серьезная проблема с подъездом к охваченном огнем зданию. Дорога в общежитие оказалась заблокированной.

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Машины бойцов ГСЧС не смогли добраться до места из-за ярмарки, которую торговцы устроили непосредственно на проезжей части.

Что известно о пожаре в общежитии Киева

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности холодильника в одной из комнат общежития.

Огонь довольно быстро охватил по меньшей мере два помещения здания.

Дым от пожара жители столицы видят в нескольких километрах от эпицентра события.

Смотрите видео с места масштабного пожара в Киеве:

Смотрите видео с места пожара в общежитии КНУСА:

Чуть позже спасатели все же пешком добрались до места возгорания, дотянули лестницы и брандспойты собственноручно, и приступили к тушению.

Смотрите видео начала тушения пожара в общежитии в Киеве:

На данный момент информации о пострадавших в результате происшествия нет. В ГСЧС официально инцидент никак не прокомментировали.