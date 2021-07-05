Правоохранители, как говорят свидетели инцидента, на вызов не ехали. Их появления ждали более полутора часов. Прибыли ли полицейские в общежитие вообще, пока неизвестно.
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В результате погрома в здании разбиты окна, а на улице – валяется разбитая мебель и мусор.
Что известно о дебоше в общежитии КНЭУ
- Дебош произошел на улице Дегтяревской, 49а, в ночь на 5 июля.
- Студенты утверждают, что погром совершили жители общежития, которые находились в состоянии наркотического опьянения.
- Злоумышленники выбрасывали из окна помещения мусор, вещи и даже мебель.
По предварительным данным, в результате погрома никто не пострадал.
Официального комментария полиции по этому инциденту пока нет. Отреагировали ли на произошедшее в университете, также неизвестно.
Смотрите видео последствий погрома в общежитии КНЭУ: