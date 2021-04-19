В Киеве 18 апреля обвалился балкон на Татарке – Половецкая, 14. От аварии пострадали еще два балкона, которые расположены на нижних этажах. В управляющей компании всю вину за инцидент возлагают на владельца квартиры.

Мол, он должен следить за балконом и вовремя его отремонтировать. Коммунальщики отметили, что соседи с низших этажей могут требовать у него компенсации за поврежденное имущество.

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Об аварийности балкона знали давно

Впрочем, выводов экспертизы пока нет. Почему обвалился балкон, доподлинно неизвестно.

Вероятная причина обвала – это изношенность металлических конструкций.

Жители дома сообщили, что неоднократно обращались в коммунальные службы с сообщениями об аварийном состоянии одного из балконов — впервые это было еще 3 года назад.

Виноват владелец квартиры

По словам первого заместителя директора районной управляющей компании Петра Романюка, ответственность за техническое состояние этих конструкций несут владельцы квартир.

Коммунальщик считает, что хозяин балкона затянул с реконструкцией, поэтому жители квартир на нижних этажах, чьи балконы пострадали от падения, могут получить компенсации.

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Что известно об обрушении балконов на Татарке

На улице Половецкой в Киеве 18 апреля произошел обвал балкона в многоэтажном доме. В результате обвала на 7 этаже обломки задели конструкции балконов на двух нижних этажах.

К счастью, пострадавших или жертв в результате обвала удалось избежать.