Обыскивают не только помещение в КГГА. Работники прокуратуры и правоохранители посетили и дома, где живут руководители Департамента и "связанные" лица.
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- К обыскам привлекли и управление служебной полиции.
- Следователи считают, что несколько должностных лиц Департамента злоупотребляли положением.
- Также в материалах следствия фигурируют другие физические и юридические лица.
- Их деятельность напрямую связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры.
- В частности речь идет о рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на строительство или реконструкцию в Киеве.
- Также предполагают, что коррупционная составляющая могла быть и в выдаче других разрешительных документов.
Вход помещения, где проводят обыск / Фото прокуратуры Киева