Обыскивают не только помещение в КГГА. Работники прокуратуры и правоохранители посетили и дома, где живут руководители Департамента и "связанные" лица.

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К обыскам привлекли и управление служебной полиции.

Следователи считают, что несколько должностных лиц Департамента злоупотребляли положением.

Также в материалах следствия фигурируют другие физические и юридические лица.

Их деятельность напрямую связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры.

В частности речь идет о рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на строительство или реконструкцию в Киеве.

Также предполагают, что коррупционная составляющая могла быть и в выдаче других разрешительных документов.



Вход помещения, где проводят обыск / Фото прокуратуры Киева

Обратите внимание! Также 12 и 13 мая обыскали помещения других коммунальных учреждений Киева. В частности пытались разоблачить коррупцию в Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, в Киевгорсвете.