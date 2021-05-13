Обыскивают не только помещение в КГГА. Работники прокуратуры и правоохранители посетили и дома, где живут руководители Департамента и "связанные" лица.

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Больше об этих обысках

  • К обыскам привлекли и управление служебной полиции.
  • Следователи считают, что несколько должностных лиц Департамента злоупотребляли положением.
  • Также в материалах следствия фигурируют другие физические и юридические лица.
  • Их деятельность напрямую связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры.
  • В частности речь идет о рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на строительство или реконструкцию в Киеве.
  • Также предполагают, что коррупционная составляющая могла быть и в выдаче других разрешительных документов.

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Вход помещения, где проводят обыск / Фото прокуратуры Киева