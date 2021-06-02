Сумма убытков якобы составляет более 10 миллионов гривен. Правоохранители ведут расследование в рамках уголовного производства.

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Что известно об обысках

  • Киевская городская прокуратура проводит обыски на Коммунальном предприятии "Главный Информационно-вычислительный центр".
  • Должностных лиц предприятия подозревают в пособничестве и умышленном уклонении от уплаты налогов.
  • Следствие установило, что частная компания предоставляла ГИВЦ телекоммуникационные услуги.
  • Их стоимость превышала 10 миллионов гривен бюджетных средств.
  • Однако в документах на услуги нашли признаки фиктивности.
  • Сейчас правоохранители ищут первичные финансовые документы и сведения.
  • Уголовное производство открыто по 2 статьям Кодексом об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.