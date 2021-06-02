Сумма убытков якобы составляет более 10 миллионов гривен. Правоохранители ведут расследование в рамках уголовного производства.
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Что известно об обысках
- Киевская городская прокуратура проводит обыски на Коммунальном предприятии "Главный Информационно-вычислительный центр".
- Должностных лиц предприятия подозревают в пособничестве и умышленном уклонении от уплаты налогов.
- Следствие установило, что частная компания предоставляла ГИВЦ телекоммуникационные услуги.
- Их стоимость превышала 10 миллионов гривен бюджетных средств.
- Однако в документах на услуги нашли признаки фиктивности.
- Сейчас правоохранители ищут первичные финансовые документы и сведения.
- Уголовное производство открыто по 2 статьям Кодексом об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.