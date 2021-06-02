Обыски в офисе ГИВЦ: налоговики ищут доказательства растраты 10 миллионов гривен

2 июня 2021 , 08:58
Читати новину українською

Источник:

Киевская городская прокуратура

В офисе коммунального предприятия "Главный Информационно-вычислительный центр" утром 2 июня начали проводить обыски. Работники налоговой ищут доказательства растраты бюджетных средств.

Сумма убытков якобы составляет более 10 миллионов гривен. Правоохранители ведут расследование в рамках уголовного производства.

К теме В Офисе Президента назвали проблемы, которые есть у Кличко

Что известно об обысках

  • Киевская городская прокуратура проводит обыски на Коммунальном предприятии "Главный Информационно-вычислительный центр".
  • Должностных лиц предприятия подозревают в пособничестве и умышленном уклонении от уплаты налогов.
  • Следствие установило, что частная компания предоставляла ГИВЦ телекоммуникационные услуги.
  • Их стоимость превышала 10 миллионов гривен бюджетных средств.
  • Однако в документах на услуги нашли признаки фиктивности.
  • Сейчас правоохранители ищут первичные финансовые документы и сведения.
  • Уголовное производство открыто по 2 статьям Кодексом об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Обратите внимание! Коммунальное предприятие "Главный Информационно-вычислительный центр" подчиняется Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА. Основополагающим видом деятельности является обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
Автор: Вікторія Андрєєва