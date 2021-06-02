Обыски в офисе ГИВЦ: налоговики ищут доказательства растраты 10 миллионов гривен

В офисе коммунального предприятия "Главный Информационно-вычислительный центр" утром 2 июня начали проводить обыски. Работники налоговой ищут доказательства растраты бюджетных средств.

Сумма убытков якобы составляет более 10 миллионов гривен. Правоохранители ведут расследование в рамках уголовного производства.

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Что известно об обысках

Киевская городская прокуратура проводит обыски на Коммунальном предприятии "Главный Информационно-вычислительный центр".

Должностных лиц предприятия подозревают в пособничестве и умышленном уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что частная компания предоставляла ГИВЦ телекоммуникационные услуги.

Их стоимость превышала 10 миллионов гривен бюджетных средств.

Однако в документах на услуги нашли признаки фиктивности.

Сейчас правоохранители ищут первичные финансовые документы и сведения.

Уголовное производство открыто по 2 статьям Кодексом об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Коммунальное предприятие "Главный Информационно-вычислительный центр" подчиняется Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА. Основополагающим видом деятельности является обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.