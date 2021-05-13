Открыто уголовное производство. Должностных лиц подозревают в коррупции.
К теме Массовые обыски в Киеве: борьба с коррупцией или политическое давление
Обыски в "Киевпастранс"
Правоохранители обнаружили, что должностные лица КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя другие фирмы в 2020 году, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
Кроме того, следствие считает, что должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Обыски в метрополитене
В "Киевском метрополитене" подозревают отмывание средств и неуплату налогов на сумму 9 миллионов гривен. Следствие утверждает, что к схеме была привлечена фиктивная фирма.
Удар по коррупции
За последние 3 дня в Киеве правоохранители провели много обысков и вручили 11 подозрений, в том числе должностным лицам.
Куда пришли с обысками:
- "Киевзеленстрой"
- "Спецжитлофонд"
- "Киевавтодор"
- "Киевгорсвет"
- Департамент соцполитики КГГА
- Департамент градостроительства и архитектуры КГГА
- Департамент земельных ресурсов КГГА
Кроме этого, правоохранители посетили дома фигурантов уголовных производств. Обыски провели в:
- главного архитектора Киева Александра Свистунова
- председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного
Это не исчерпывающий перечень.
Реакция Кличко и его оппонентов
Виталий Кличко негативно отреагировал на массовые обыски в столице. Он считает это давлением на местное самоуправление и лично на него. По словам Виталия Кличко, правоохранители и налоговики "кошмарят" столичную власть.
Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты,
– заявил Кличко.
Впрочем, представители фракции "Слуга народа" имеют другое мнение. В официальном заявлении фракции депутаты обвинили чиновников в обкрадывании каждого киевлянина.
Мы настаиваем на всестороннем, полном, а главное прозрачном расследовании всех эпизодов, событий и событий, которые содержат признаки правонарушений и преступлений,
– отметили "слуги народа".
Заявление опубликовала депутат Лилия Пашинная: