Обыск устроили из-за расследования хищения 13,5 миллионов гривен на закупки медицинских изделий. Открыто уголовное производство.
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Обыски в Департаменте соцполитики КГГА: что известно
Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов между Департаментом социальной политики КГГА и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку медицинских изделий.
Однако установлено, что служебные лица Департамента вступив в сговор с должностными лицами субъекта хозяйствования заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 13,5 миллионов гривен.
Серия обысков в Киеве
Представители прокуратуры посетили за последние 2 дня 5 коммунальных предприятий.
- 11 мая правоохранители обыскивали "Киевзеленстрой".
- 12 мая посетили КП "Киевский институт земельных отношений".
- 12 мая и в КП "Спецжилфонд" также пришли с обыском.
- Также правоохранители обыскивают "Киевавтодор" и "Киевгорсвет".
Кроме этого, правоохранители посетили подрядчика Подольского моста.