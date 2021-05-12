Обыск устроили из-за расследования хищения 13,5 миллионов гривен на закупки медицинских изделий. Открыто уголовное производство.

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Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов между Департаментом социальной политики КГГА и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку медицинских изделий.

Однако установлено, что служебные лица Департамента вступив в сговор с должностными лицами субъекта хозяйствования заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 13,5 миллионов гривен.

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Представители прокуратуры посетили за последние 2 дня 5 коммунальных предприятий.

Кроме этого, правоохранители посетили подрядчика Подольского моста.