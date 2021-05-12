Заявление по этому поводу обнародовали в этот же день на официальном портале Киева. В тексте отметили, что всесторонне способствуют расследованию.
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Что сказали в КГГА
В городской администрации отметили, что "Киевзеленстрой" предоставляет все необходимые следствию документы.
Мы открыты и прозрачны в своей деятельности и способствуем установлению истины и всех обстоятельств в уголовном производстве. Подчеркну, что у нашего коммунального объединения отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов,
– отметил генеральный директор "Киевзеленстрой" Алексей Король.
Больше о расследовании
- Правоохранители с работниками прокуратуры проводят обыски, поскольку подозревают в коррупционном сговоре чиновников и предпринимателей.
- Они считают, что при реконструкции нескольких парков в 2019 и 2020 годах скрыли налоги.
- Общая сумма реконструкции – более 30 миллонов гривен.
- В материалах дела фигурируют четыре подрядные организации, которые привлекали к ремонту.
- По мнению следователей, они отмечали в финансовой документации фиктивные реквизиты.
- Если вину фигурантов дела докажут, им грозит от 255 до 340 тысяч гривен штрафа.
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