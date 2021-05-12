Заявление по этому поводу обнародовали в этот же день на официальном портале Киева. В тексте отметили, что всесторонне способствуют расследованию.

К теме В "Киевзеленстрой" проводят обыски: прокуратура разоблачила коррупционный сговор

Что сказали в КГГА

В городской администрации отметили, что "Киевзеленстрой" предоставляет все необходимые следствию документы.

Мы открыты и прозрачны в своей деятельности и способствуем установлению истины и всех обстоятельств в уголовном производстве. Подчеркну, что у нашего коммунального объединения отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов,

– отметил генеральный директор "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Больше о расследовании

Правоохранители с работниками прокуратуры проводят обыски, поскольку подозревают в коррупционном сговоре чиновников и предпринимателей.

Они считают, что при реконструкции нескольких парков в 2019 и 2020 годах скрыли налоги.

Общая сумма реконструкции – более 30 миллонов гривен.

В материалах дела фигурируют четыре подрядные организации, которые привлекали к ремонту.

По мнению следователей, они отмечали в финансовой документации фиктивные реквизиты.

Если вину фигурантов дела докажут, им грозит от 255 до 340 тысяч гривен штрафа.

Местоположение "Киевзеленстроя" / Карта Google

Обратите внимание! Должностных лиц киевского коммунального предприятия Спецжилфонд подозревают в хищении 10,5 миллиона гривен. Поэтому 12 мая в компании пришли правоохранители, которые начали проводить обыск.