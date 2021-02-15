В Киеве, к сожалению, произошла очередная трагедия – 13 летняя девочка выпала с 14 этажа и погибла. Это произошло 15 февраля в Дарницком районе столицы.

Правоохранители отмечают, что ребенок выпал с балкона многоэтажки на улице Княжий Затон.

Читайте также Сорвался с высоты: в Киеве при попытке ограбления погиб мужчина – фото

Сейчас детали неизвестны. Полиция будет выяснять все обстоятельства трагедии.



Место трагедии / Фото dtp.kiev.ua

В последнее время в Киеве и области аналогичных трагедий было много.

Детские самоубийства на Киевщине

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве и области, а также в Харькове произошло несколько самоубийств среди детей и подростков – они выпрыгнули из многоэтажек.

В соцсетях родители утверждают, что это не случайность, а среди молодежи активизировалась новая ужасная "игра", по аналогии "Синего кита", – когда детей доводили до самоубийств.