На одном из главных путепроводов Киева частично ограничили движение: ремонт продлится месяц
На Автовокзальном путепроводе в Киеве частично ограничили движение / "Новое Время"
В Киеве на Автовокзальном путепроводе, который является одним из главных, до 15 апреля ограничили движение транспорта. Там ремонтируют конструкции возле дороги.
Источник:Киевский горсовет
Работы продолжаются в направлении Голосеевского проспекта. Движение там ограничили только в первой полосе.
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Место ремонта Автопровода / Картинки Киевского горсовета
Почему движение ограничено
Автовокзальный путепровод располагается между Демеевской и Лыбидской площадям. Причиной ограничения движения является то, что работники Киевавтодора там начали ремонт гранитных бортов возле дороги.
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