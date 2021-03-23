В Киеве на Автовокзальном путепроводе, который является одним из главных, до 15 апреля ограничили движение транспорта. Там ремонтируют конструкции возле дороги.

Работы продолжаются в направлении Голосеевского проспекта. Движение там ограничили только в первой полосе. К теме Из-за ремонта улицы Бандеры во Львове изменили маршруты движения трамваев и троллейбусов

Место ремонта Автопровода / Картинки Киевского горсовета Почему движение ограничено Автовокзальный путепровод располагается между Демеевской и Лыбидской площадям. Причиной ограничения движения является то, что работники Киевавтодора там начали ремонт гранитных бортов возле дороги.

Место расположения Автовокзального путепровода / Карта Google Обратите внимание! В Киеве также продолжается плановый ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса. Там движение будет ограничено до 30 апреля. Место расположения Автовокзального путепровода / Карта Google