В Киевскую больницу № 3 привезли гробы грузовиком. Фотограф Ян Доброносов опубликовал жуткие фотографии.

Он сделал их утром 9 апреля возле морга, который расположен на территории этой больницы. От этих кадров становится страшно.

К этой теме В Киеве больных коронавирусом уже будут размещать в родильных домах и детских больницах

Гробы

Эти фотографии в самой больнице пока не прокомментировали – все заняты и не имеют даже свободной минутки, чтобы пообщаться с прессой.

Больницы переполнены

Пока не ясно для кого они предназначены – но в этой больнице сейчас принимают только больных коронавирусом. Точнее принимали, ведь мест пока нет – больница № 3 переполнена на 110%. Об этом рассказал Виталий Кличко и врачи этого учреждения.

В отделении обустроили дополнительные места, ведь все уже было занято.

К слову, власти ищут сейчас свободные места в других медицинских учреждениях – в родильных домах и детских больницах. Также Киевсовет просит правительство разрешить использовать все ведомственные больницы города для больных коронавирусом.

В то же время Кличко призвал центральные власти ввести локдаун по всей стране – потому что медицинская система уже на пределе.