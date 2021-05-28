Сейчас центральная власть, по мнению заместителя Ермака, просто следит за происходящим. Об этом Тимошенко сказал во время выступления на форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

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У Кличко действительно есть две проблемы: понятное и быстрое развитие Киева (в первую очередь, инфраструктурное, хотя не только) и вопрос коррупции в местной власти. Этим вторым вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, а мы в Офисе президента и Кабинете министров смотрим, чем все это закончится,

– заявил Тимошенко.

Конфликт Кличко с центральной властью

По словам мэра столицы, у него нет конфликтов с президентом или правительством. Впрочем, Виталий Кличко, в интервью для "Бабеля", подчеркнул, что все-таки обострения бывают.

Одно из них – массовые обыски в коммунальных предприятиях (по мнению Кличко). За последние недели их было более 70. Мэр считает, что на него просто давят, потому что хотят уволить с должности главы КГГА.

Напомним, что с обысками пришли даже в дом, где живет Кличко, но правоохранители зашли в квартиру к его соседям.

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Впрочем, позиция Банковой другая – там уверены, что политики в обысках нет, а коррупция у Кличко есть. Об этом заявил и Владимир Зеленский: "просто не надо было воровать из бюджета", – сказал президент во время общения с прессой.

О деле в КСУ и Черновецком

Конфликт или обострение между Кличко и Банковой существует со времен Андрея Богдана. А в Конституционном суде продолжается рассмотрение дела по представлению нардепов предыдущего парламента – выясняют, имеет ли право центральная власть увольнять Кличко с должности главы КГГА.

Как известно, он занимает это кресло одновременно с должностью мэра столицы.

По убеждению Кличко и это подтверждено предыдущим решением КСУ, в Киеве тот, кто становится мэром, берет на себя обязанности главы КГГА – поскольку в столице, в отличие от других регионов, нет исполкома городского совета и в случае отстранения Кличко с должности главы КГГА в городе может вновь быть двоевластие, как это было во времена Леонида Черновецкого.

Тогда режим Януковича смог уволить его с этой должности и назначил на это место своего человека Александра Попова, а Черновецкий остался номинальным руководителем Киева.