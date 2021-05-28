В Офисе президента назвали проблемы, которые есть у Кличко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что у Виталия Кличко есть две основные проблемы – коррупция и инфраструктура. На Банковой ждут завершения следствия, после чего там рассчитывают на динамичное развитие Киева.

Сейчас центральная власть, по мнению заместителя Ермака, просто следит за происходящим. Об этом Тимошенко сказал во время выступления на форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

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У Кличко действительно есть две проблемы: понятное и быстрое развитие Киева (в первую очередь, инфраструктурное, хотя не только) и вопрос коррупции в местной власти. Этим вторым вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, а мы в Офисе президента и Кабинете министров смотрим, чем все это закончится,

– заявил Тимошенко.

Конфликт Кличко с центральной властью

По словам мэра столицы, у него нет конфликтов с президентом или правительством. Впрочем, Виталий Кличко, в интервью для "Бабеля", подчеркнул, что все-таки обострения бывают.

Одно из них – массовые обыски в коммунальных предприятиях (по мнению Кличко). За последние недели их было более 70. Мэр считает, что на него просто давят, потому что хотят уволить с должности главы КГГА.

Напомним, что с обысками пришли даже в дом, где живет Кличко, но правоохранители зашли в квартиру к его соседям.

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Впрочем, позиция Банковой другая – там уверены, что политики в обысках нет, а коррупция у Кличко есть. Об этом заявил и Владимир Зеленский: "просто не надо было воровать из бюджета", – сказал президент во время общения с прессой.

О деле в КСУ и Черновецком

Конфликт или обострение между Кличко и Банковой существует со времен Андрея Богдана. А в Конституционном суде продолжается рассмотрение дела по представлению нардепов предыдущего парламента – выясняют, имеет ли право центральная власть увольнять Кличко с должности главы КГГА.

Как известно, он занимает это кресло одновременно с должностью мэра столицы.

По убеждению Кличко и это подтверждено предыдущим решением КСУ, в Киеве тот, кто становится мэром, берет на себя обязанности главы КГГА – поскольку в столице, в отличие от других регионов, нет исполкома городского совета и в случае отстранения Кличко с должности главы КГГА в городе может вновь быть двоевластие, как это было во времена Леонида Черновецкого

Тогда режим Януковича смог уволить его с этой должности и назначил на это место своего человека Александра Попова, а Черновецкий остался номинальным руководителем Киева.