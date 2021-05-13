Михаил Подоляк в комментарии для сайта 24 канала отметил, что как только к конкретным политикам появляются вопросы по сути, тогда они сразу заявляют о политических репрессиях и расправе власти над оппонентами. В обысках, которые продолжаются в столице, советник Андрея Ермака не видит политики.

К теме Окружение Кличко точно вовлечено к многомиллиардным коррупционным схемам, – Гнап

Когда начали задавать конкретные вопросы

Правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса. Абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия намеренной политической атакой,

– заявил Подоляк.

Он также добавил, что в Киеве сейчас куча проблем: "Отвратительные тротуары и дороги, отсутствие ливневой канализации даже на недавно отремонтированных улицах, отсутствие внятной логистики управления транспортными потоками, феерично скандальная застройка, постоянные скандалы вокруг коммунальных предприятий".

По мнению Подоляка, в столице есть за что взяться правоохранителям.

После очередной серии скандалов, прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные. Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не о политике, это о том, что в киевских городских структурах построена вредная теневая система. И за это точно должна быть ответственность,

– подытожил Подоляк.

Массовые обыски в Киеве

Напомним, что в течение трех дней – 11 – 13 мая в столице правоохранители устроили серию обысков в ведущих коммунальных предприятиях, а также в жилищах фигурантов уголовных производств.

Должностных лиц подозревают в коррупции – хищении бюджета, крышевании незаконного бизнеса, злоупотреблении властью и тому подобное.

Подробно об этом читайте здесь Массовые обыски в Киеве: борьба с коррупцией или политическое давление

Виталий Кличко назвал обыски в столице "налетом", цель которого "кошмарить" киевскую власть.

Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты,

– заявил Кличко.

Мэр считает, что это давление на местное самоуправление и лично на него.