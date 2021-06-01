Тимошенко считает, что ситуация вокруг киевской городской власти обострилась до предела. По его мнению, из-за Кличко в городе плохо развивается инфраструктура.
Предыстория В Офисе Президента назвали проблемы, которые есть у Кличко
Конфликт Кличко с самим собой
Также Тимошенко заявил, что у Кличко конфликт с самим собой, а не с Офисом Президента.
Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.п. не выполняются даже на 50%,
– сказал представитель Офиса Президента.
Кирилл Тимошенко / Фото president.gov.ua
Похвалил Попова
Тимошенко, кроме того, подчеркнул, что бюджет столицы позволяет ускорить развитие инфраструктуры и заявил, что во времена регионала Александра Попова было лучше.
Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось при Александре Попове. Никакой развязки, ни одной станции метро. Пока же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы – это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть,
– считает Тимошенко.
Опять говорят об увольнении
Заместитель Офиса Президента видит 2 варианта выхода из кризиса – "или киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, или... Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но в отношении главы Киевской горадминистрации будут другие выводы".
Тимошенко сказал, что возможно необходимо принять законопроект "О столице".
Не конфликт, а обострение
Виталий Кличко также не считает, что у него есть конфликт с Банковой. Он сказал, что иногда между ними возникают обострения.
Напомним, что они возникают между Кличко и Банковой со времен Андрея Богдана. А в Конституционном суде продолжается рассмотрение дела по представлению нардепов предыдущего парламента – выясняют, имеет ли право центральная власть увольнять Кличко с должности главы КГГА.
Как известно, он занимает это кресло одновременно с должностью мэра столицы.
К теме Кличко готовится к увольнению с должности главы КГГА, но хочет сохранить власть, – эксперт
По убеждению Кличко в Киеве тот, кто становится мэром и берет на себя обязанности главы КГГА. Он ссылается на предыдущее решение КСУ. Дело в том, что в столице, в отличие от других регионов, нет исполкома городского совета. Поэтому в случае отстранения Кличко с должности главы КГГА в городе может снова быть двоевластие, как это было во времена Леонида Черновецкого.
Тогда режим Януковича смог уволить его с этой должности и назначил на это место своего человека Александра Попова, а Черновецкий остался номинальным руководителем Киева.