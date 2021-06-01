В Офисе Президента снова говорят об увольнении Кличко: будет ли ответ мэра

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что у Банковой нет конфликта с Виталием Кличко. В то же время он подчеркнул, что у мэра есть проблемы с самим собой и киевлянами.

Тимошенко считает, что ситуация вокруг киевской городской власти обострилась до предела. По его мнению, из-за Кличко в городе плохо развивается инфраструктура.

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Конфликт Кличко с самим собой

Также Тимошенко заявил, что у Кличко конфликт с самим собой, а не с Офисом Президента.

Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, ​​мостов и т.п. не выполняются даже на 50%,

– сказал представитель Офиса Президента.



Кирилл Тимошенко / Фото president.gov.ua

Похвалил Попова

Тимошенко, кроме того, подчеркнул, что бюджет столицы позволяет ускорить развитие инфраструктуры и заявил, что во времена регионала Александра Попова было лучше.

Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось при Александре Попове. Никакой развязки, ни одной станции метро. Пока же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы – это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть,

– считает Тимошенко.

Опять говорят об увольнении

Заместитель Офиса Президента видит 2 варианта выхода из кризиса – "или киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, или... Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но в отношении главы Киевской горадминистрации будут другие выводы".

Тимошенко сказал, что возможно необходимо принять законопроект "О столице".

Не конфликт, а обострение

Закон о столице существует с 1999 года. Вероятно речь идет о новом законе или изменениях в действующий документ.

Виталий Кличко также не считает, что у него есть конфликт с Банковой. Он сказал, что иногда между ними возникают обострения.

Напомним, что они возникают между Кличко и Банковой со времен Андрея Богдана. А в Конституционном суде продолжается рассмотрение дела по представлению нардепов предыдущего парламента – выясняют, имеет ли право центральная власть увольнять Кличко с должности главы КГГА.

Как известно, он занимает это кресло одновременно с должностью мэра столицы.

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По убеждению Кличко в Киеве тот, кто становится мэром и берет на себя обязанности главы КГГА. Он ссылается на предыдущее решение КСУ. Дело в том, что в столице, в отличие от других регионов, нет исполкома городского совета. Поэтому в случае отстранения Кличко с должности главы КГГА в городе может снова быть двоевластие, как это было во времена Леонида Черновецкого.

Тогда режим Януковича смог уволить его с этой должности и назначил на это место своего человека Александра Попова, а Черновецкий остался номинальным руководителем Киева.