Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко назвал обещания мэра Киева договориться о покупке для нужд столицы вакцин ведущих компаний "пиаром".

Представитель команды Зеленского отметил, что считает выделение 42 600 доз для Киева большим количеством вакцин. По словам Тимошенко, Киев фактически является лидером по количеству проведенных вакцинаций населения.

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При этом заместитель Ермака постоянно подчеркивал, что прививки в столице делают именно теми препаратами, которые закупило государство.

Что известно о конфликте между ОП и Кличко

Взаимными обвинениями в провальной борьбе с COVID-19 представители КГГА и центральной власти обмениваются регулярно. На возмущение в ОП ситуацией из-за транспортного коллапса у Кличко ответили обвинениями в получении львиной части разрешительных документов для обслуживания общественным транспортом людей из руководящих учреждений государства.

Кроме того, во время ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни мэр обращался в Кабмин с требованием отнести Киев в красную зону карантина, однако в правительстве ждали того, чтобы решение об усилении карантина принимала местная власть.

Поэтому Тимошенко в очередной раз "уколол" городского главу за несдержанное обещание.

Он не просто хотел, а гарантировал, что привезет 1 миллион дополнительных вакцин для киевлян. Прошедшие месяцы показывают, что это были просто разговоры. Я думаю, что это были просто разговоры или надежды, можно сказать пиар, что Виталий Кличко будет спасать Киев,

– отметил заместитель руководителя ОП.

О переговорах Виталия Кличко и якобы достигнутых договоренностях о покупке Киевом доз вакцины от COVID-19 в КГГА говорили еще в январе. На сегодня вакцины не были приобретены, однако городской совет юридически не может подписывать подобные контракты. Для этого в Киевсовете решили запросить у правительства разрешение на покупку вакцин.