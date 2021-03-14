В воскресенье, 14 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между донецким "Шахтером" и черниговской "Десной". Поэтому есть вероятность некоторых изменений в работе столичного метрополитена.

Работу метро могут ограничить на вход (не закроют) после окончания игры. Цель таких мер – обеспечение надлежащей и безопасной перевозки пассажиров.

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Каких именно станций касаются такие меры

"Олимпийская",

"Дворец спорта",

"Площадь Льва Толстого".

Ограничения применяем из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!

– отметили в Киевском метрополитене.

Добавим, что это уже не впервые из-за футбола ограничивают работу метро в Киеве. Были даже случаи, когда закрывали некоторые станции. Игра "Шахтер" – "Десна" должна закончиться примерно в 19:00.