В Киеве снова могут ограничить работу метро: говорится о 3 центральных станциях
В воскресенье, 14 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между донецким "Шахтером" и черниговской "Десной". Поэтому есть вероятность некоторых изменений в работе столичного метрополитена.
Источник:КП "Киевский метрополитен"
Работу метро могут ограничить на вход (не закроют) после окончания игры. Цель таких мер – обеспечение надлежащей и безопасной перевозки пассажиров.
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Каких именно станций касаются такие меры
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".
Ограничения применяем из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!
– отметили в Киевском метрополитене.
Добавим, что это уже не впервые из-за футбола ограничивают работу метро в Киеве. Были даже случаи, когда закрывали некоторые станции. Игра "Шахтер" – "Десна" должна закончиться примерно в 19:00.
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