В соборах – обязательная дезинфекция рук и пребывание в масках. Об этом в эфире рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

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Ограничения в Киеве на Пасху

По его словам, в храме соблюдаются те санитарные нормы, которые обусловлены соответствующими инстанциями. Каждая епархия и епископ получили инструкции и никакой нужды их нарушать нет.

Освящение пасок будет происходить на улице,

– отметил митрополит.

Он заметил, что в храм – обязательный вход в маске и дезинфекция рук. В то же время между людьми должно быть расстояние 1,5 метра. "За этим должны следить священники и те люди, которые находятся в храме", – сказал митрополит.

У собора, как он заметил, сделали озвучку. Поэтому богослужение можно будет послушать на улице. Поэтому пребывание на улице будет менее опасным.

Митрополит рассказал об ограничениях в Киеве на Пасху: смотрите видео

В соборе уже 8 лет проводят прямую трансляцию, богослужение можно посмотреть онлайн на официальных страницах собора.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, во время Пасхальных праздников будут работать правоохранители: не только в парках, но и возле религиозных учреждений.

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