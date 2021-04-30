В соборах – обязательная дезинфекция рук и пребывание в масках. Об этом в эфире рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.
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Ограничения в Киеве на Пасху
По его словам, в храме соблюдаются те санитарные нормы, которые обусловлены соответствующими инстанциями. Каждая епархия и епископ получили инструкции и никакой нужды их нарушать нет.
Освящение пасок будет происходить на улице,
– отметил митрополит.
Он заметил, что в храм – обязательный вход в маске и дезинфекция рук. В то же время между людьми должно быть расстояние 1,5 метра. "За этим должны следить священники и те люди, которые находятся в храме", – сказал митрополит.
У собора, как он заметил, сделали озвучку. Поэтому богослужение можно будет послушать на улице. Поэтому пребывание на улице будет менее опасным.
Митрополит рассказал об ограничениях в Киеве на Пасху: смотрите видео
В соборе уже 8 лет проводят прямую трансляцию, богослужение можно посмотреть онлайн на официальных страницах собора.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, во время Пасхальных праздников будут работать правоохранители: не только в парках, но и возле религиозных учреждений.
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