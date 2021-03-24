В Киеве из-за карантина 24 марта образовался транспортный коллапс. Чтобы добраться домой людям приходится выстоять в огромной очереди на маршрутки.

У маршрутки пропускают только по 11 пассажиров. Такие ограничения ввели из-за того, что столица оказалась в "красной" зоне карантина.

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Коллапс на Левом берегу

К примеру, на Левобережной в очереди на маршрутку стояло около сотни человек. Они не все придерживаются дистанции и не все одеты в маски. Аналогичная ситуация и в районе станции метро "Черниговская".

Очереди на маршрутки в Киеве: смотрите фото

Фото РБК-Украина

На Позняках очереди на маршрутки начинаются просто от станции метро.

Киев в "красной" зоне

В то же время сами маршрутчики не довольны карантинными ограничениями и просят Виталия Кличко вообще запретить им работать до конца локдауна – мол, они не могут возить такое маленькое количество людей и скоро обанкротятся. Стоять для них даже выгоднее.

Впрочем, мэр Киева назвал такие просьбы манипуляциями, однако он не исключает, что в столице вообще остановят общественный транспорт – это при условии, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.