Об этом рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. Он объяснил, что на фоне обысков ряда киевских коммунальных предприятий говорится не только о возможной коррупции в нелегальной торговле, которая "крышуется" городскими чиновниками и окружением киевского мэра.

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Гнап обратил внимание на вероятность нескольких различных мощных коррупционных схем, соответствующие обыски касаются:

возможной причастности Кличко и его окружения к хищению денег на благоустройстве в Киеве , в частности на озеленении парков, скверов, детских площадок, из-за чего часть правоохранителей направилась в коммунальное предприятие "Киевзеленстроя";

, в частности на озеленении парков, скверов, детских площадок, из-за чего часть правоохранителей направилась в коммунальное предприятие "Киевзеленстроя"; схемы так называемых фиктивных выплат с деньгами , которые направляют на социальную помощь из бюджета Киева, в частности через различные "мертвые души" в управлениях Пенсионного фонда;

, которые направляют на социальную помощь из бюджета Киева, в частности через различные "мертвые души" в управлениях Пенсионного фонда; схемы "крышевания" объектов нелегальной торговли, к которой может быть причастен правая рука Виталия Кличко, бывший народный депутат Артур Палатный, чиновник партии "УДАР".

Справка. Работники прокуратуры провели обыски в 5 коммунальных предприятиях. Речь идет о " Киевзеленстрое", Киевском институте земельных отношений, " Спецжилфонде", " Киевавтодоре" и " Киевгорсвете".

Что известно о совместном бизнесе чиновников

Дмитрий Гнап рассказал, что первые деньги Палатный и братья Кличко, поскольку они были бизнес-партнерами, заработали именно на торговле. В начале 1990-х годов отец Артура Палатного был директором гастронома, расположенного сразу за оперой в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, сказал Гнап.

"Отцу Артура Палатного в начале 1990-х годов удалось полузаконным путем приватизировать этот гастроном. Это тот самый дом, в котором на 5 этаже живет мэр Кличко, а на первом – Палатный, и братья Кличко открыли ночной клуб "Рио" и ресторан "Дежавю", – рассказал Гнап.

По словам журналиста, партнером Палатного и Кличко по ночному клубу был американский предприниматель Вениамин Гоникман, которого в США в 2000-х годах обвинили в торговле людьми.

Нелегальная аренда в Киеве

Дмитрий Гнап отметил, что в Киеве очень много коммунального имущества, в том числе в подземных переходах, которое принадлежит киевской общине, управляется мэрией Киева и сдается частным предпринимателям за "черные" наличные деньги.

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Правоохранители насчитали примерно 220 нелегальных точек, которые платили аренду в бюджет Киева, а фактически "черные" наличные отдавали людям, связанным с Артуром Палатным, сказал Гнап.

Артур Палатный – он не просто бизнес-партнер Кличко, а его называют "смотрящим" по многим теневым нелегальным бизнесам в Киеве и "теневым кошельком" Виталия Кличко,

– отметил Гнап.

Журналист-расследователь предположил, что Кличко знает, какими именно схемам заинтересовались правоохранители, однако пока неизвестно, получал ли мэр Кличко долю коррупционных схем по нелегальной торговле на арендованных площадях в подземных переходах, которые принадлежат киевской общине в частности.

"Получал ли от этого долю Кличко персонально, я не знаю. Однако то, что окружение Кличко точно вовлечено в многочисленные многомиллиардные коррупционные схемы – это факт", – сказал Гнап.

По словам журналиста, это доказано и журналистскими расследованиями, говорится о теневом "крышевании" коммунальных предприятий, а также:

незаконных застройках;

многочисленных скандальных тендерах при реконструкции объектов инфраструктуры.

Дмитрий Гнап о коррупционных схемах в Киеве: смотрите видео