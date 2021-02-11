Адмінсуд Києва за позовом спілки "Громадський контроль та порядок" визнав неправомірним перейменування Московського проспекту.

Суд задовольнив позов спілки до Київської міської ради щодо рішення 2016 року. Рішення про перейменування визнали протиправним та неправомірним.

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Суд також оштрафував Київську міськраду на 9,205 гривень за ненадання даних для судової експертизи.

Окрім того, вулиці Михайла Омеляновича-Павленка повернули назву Суворова.

Зазначимо, що це рішення суду першої інстанції, на яке найімовірніше подаватимуть апеляцію.

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