Окружний суд повернув проспекту Бандери колишню назву Московський проспект
Суд повернув колишню назву Московському проспекту / Зображення 24 каналу
Адмінсуд Києва за позовом спілки "Громадський контроль та порядок" визнав неправомірним перейменування Московського проспекту.
Суд задовольнив позов спілки до Київської міської ради щодо рішення 2016 року. Рішення про перейменування визнали протиправним та неправомірним.
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Суд також оштрафував Київську міськраду на 9,205 гривень за ненадання даних для судової експертизи.
Окрім того, вулиці Михайла Омеляновича-Павленка повернули назву Суворова.
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