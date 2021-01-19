В Окружном административном суде Киева 19 января заметили батюшку, выполнявшего обряд окропления водой от грехов. Вероятно он заходил во все кабинеты – на видео попал момент освящения одного из судов.

Пока неизвестно очищали ли кабинет председателя суда – одиозного Павла Вовка. Курьезное видео распространили в телеграм-каналах, передает 24 канал.

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На Крещение в ОАСК пожаловал батюшка: смотрите видео

ОАСК неоднократно попадал в различные коррупционные скандалы – общественные активисты считают, что этот суд вообще необходимо распустить, к слову, в нем до сих пор работают судьи, которых требовали люстрировать еще во время Революции Достоинства.

Более года общественность следит за историей о привлечении к ответственности печально известного председателя этого суда Павла Вовка, однако он продолжает работать на должности, а суд, который называют "Окружной админсуд имени Вовка" продолжает принимать коррупционные решения и отменять реформы в стране.