В Окружной админсуд Киева вызвали батюшку: очищать судей от грехов
В Окружном административном суде Киева 19 января заметили батюшку, выполнявшего обряд окропления водой от грехов. Вероятно он заходил во все кабинеты – на видео попал момент освящения одного из судов.
Пока неизвестно очищали ли кабинет председателя суда – одиозного Павла Вовка. Курьезное видео распространили в телеграм-каналах, передает 24 канал.
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ОАСК неоднократно попадал в различные коррупционные скандалы – общественные активисты считают, что этот суд вообще необходимо распустить, к слову, в нем до сих пор работают судьи, которых требовали люстрировать еще во время Революции Достоинства.
Более года общественность следит за историей о привлечении к ответственности печально известного председателя этого суда Павла Вовка, однако он продолжает работать на должности, а суд, который называют "Окружной админсуд имени Вовка" продолжает принимать коррупционные решения и отменять реформы в стране.
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