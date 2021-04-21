Олимпиада в Токио: уже более 30 спортсменов из Киева получили лицензии
33 спортсмена из Киева поедут на Олимпиаду / 24 канал
Более 30 киевских спортсменов получили лицензии, что бы принять участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Японии – Токио. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.
Источник:фейсбук Юлии Хан
Всего украинские спортсмены завоевали 104 Лицензии. 33 из них – киевляне. Об этом написала в своем фейсбуке руководительница департамента молодежи и спорта Киева.
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Количество представителей столицы может увеличиться, ведь процесс лицензирования спортсменов продолжается.
Кто поедет на Олимпиаду в Токио от Киева
Гребля академическая
- Станислав Ковалев
- Игорь Хмара
- Гребля слалом
- Виктория Ус
Гимнастика спортивная
- Диана Варинская
- Игорь Радивилов
- Петр Пахнюк
Гимнастика художественная
- Влада Никольченко
- Виктория Оноприенко
- Анастасия Возняк
- Диана Баева
- Мариола Бондарчук
- Мария Высочанская
- Ева Мелещук
Фехтование
- Игорь Рейзлин
- Ольга Харлан
Легкая атлетика
- Юлия Левченко
- Татьяна Мельник
- Яна Качур
- Ирина Геращенко
- Иван Будзинский
- Богдан-Иван Городинский
- Николай Нижник
- Евгения Прокофьева
- Ольга Скрипак
Дзюдо
- Георгий Зантарая
- Дарья Белодед
- Яков Хаммо
- Кеджау Ньябали
- Артем Лесюк
Плавание
- Владислав Бухов
- Дарина Зевина
- Игорь Трояновский
Прыжки в воду
- София Лискун
На прошлой неделе в Токио начали обратный отсчет "100 дней до начала Олимпиады".
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