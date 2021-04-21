33 спортсмена из Киева поедут на Олимпиаду / 24 канал

Более 30 киевских спортсменов получили лицензии, что бы принять участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Японии – Токио. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.