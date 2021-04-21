Понад 30 київських спортсменів отримали ліцензії, що б узяти участь в літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у столиці Японії – Токіо. Змагання пройдуть з 23 липня до 8 серпня.

Загалом українські спортсмени вибороли 104 ліцензії. 33 з них – кияни. Про це написала у своєму фейсбуці керівниця Департаменту молоді та спорту Києва.

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Кількість представників столиці може збільшитись, адже процес ліцензування спортсменів триває.

Хто поїде на Олімпіаду у Токіо від Києва

Веслування академічне

Станіслав Ковальов

Ігор Хмара

Веслування слалом

Вікторія Ус

Гімнастика спортивна

Діана Варінська

Ігор Радівілов

Петро Пахнюк

Гімнастика художня

Влада Нікольченко

Вікторія Онопрієнко

Анастасія Возняк

Діана Баєва

Маріола Бондарчук

Марія Височанська

Єва Мелещук

Фехтування

Ігор Рейзлін

Ольга Харлан

Легка атлетика

Юлія Левченко

Тетяна Мельник

Яна Качур

Ірина Геращенко

Іван Будзинський

Богдан-Іван Городинський

Микола Нижник

Євгенія Прокоф’єва

Ольга Скрипак

Дзюдо

Георгій Зантарая

Дар’я Білодід

Яків Хаммо

Кеджау Ньябалі

Артем Лесюк

Плавання

Владислав Бухов

Дарина Зевіна

Ігор Трояновський

Стрибки у воду

Софія Ліскун

Минулого тижня у Токіо почали зворотний відлік "100 днів до початку Олімпіади".

Нагадаємо, що змагання мали б відбутись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу ігри перенесли на 2021 рік.