Образовались пробки из-за многочисленных ДТП, дорожных работ и очень большого трафика. На Правом берегу движение крайне замедлено на всех дорогах, ведущих к центру города. На Левом проезд затруднен в направлении мостов.
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Также серьезные пробки наблюдаются на въездах в Киев.
Где в Киеве трудно проехать утром 21 мая
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы народов.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте: