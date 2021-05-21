Образовались пробки из-за многочисленных ДТП, дорожных работ и очень большого трафика. На Правом берегу движение крайне замедлено на всех дорогах, ведущих к центру города. На Левом проезд затруднен в направлении мостов.

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Также серьезные пробки наблюдаются на въездах в Киев.

Где в Киеве трудно проехать утром 21 мая

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Улица Братиславская ("Черниговская").
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
  • Улица Набережно-Рыбальская.
  • Улица Набережно-Крещатицкая.
  • Проспект Соборности.
  • Проспект Бандеры.
  • Проспект Победы.
  • Проспект Героев Сталинграда.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Улица Николая Трублаини.
  • Проспект Валерия Лобановского.
  • Бульвар Дружбы народов.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:


Пробки в Киеве 21 мая / Скриншот Google maps