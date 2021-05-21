Образовались пробки из-за многочисленных ДТП, дорожных работ и очень большого трафика. На Правом берегу движение крайне замедлено на всех дорогах, ведущих к центру города. На Левом проезд затруднен в направлении мостов.

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Также серьезные пробки наблюдаются на въездах в Киев.

Где в Киеве трудно проехать утром 21 мая

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы народов.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Пробки в Киеве 21 мая / Скриншот Google maps