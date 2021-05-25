Пробки в Киеве 25 мая: как лучше объехать – онлайн-карта

Утро вторника, 25 мая, на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Затруднения движения наблюдаются на привычных для всех автовладельцев местах.
На левом берегу движение ограничено в тех местах, где и всегда. Особенно у мостов и на них.
Обратите внимание В Киеве нетрезвые мужчины убегали от копов на машине со спущенным колесом: видео
Где в Киеве трудно проехать утром 24 мая:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра)
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:
Где в Киеве 25 мая пробки / Скриншот Google Maps