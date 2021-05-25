Пробки в Киеве 25 мая: как лучше объехать – онлайн-карта

Утро вторника, 25 мая, на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Затруднения движения наблюдаются на привычных для всех автовладельцев местах.

На левом берегу движение ограничено в тех местах, где и всегда. Особенно у мостов и на них.

Обратите внимание В Киеве нетрезвые мужчины убегали от копов на машине со спущенным колесом: видео

Где в Киеве трудно проехать утром 24 мая:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра)

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Где в Киеве 25 мая пробки / Скриншот Google Maps