Пробки в Киеве 25 мая: как лучше объехать – онлайн-карта

25 мая 2021 , 05:41
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Источник:

24 канал

Утро вторника, 25 мая, на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Затруднения движения наблюдаются на привычных для всех автовладельцев местах.

На левом берегу движение ограничено в тех местах, где и всегда. Особенно у мостов и на них.

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Где в Киеве трудно проехать утром 24 мая:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра)
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Где в Киеве 25 мая пробки / Скриншот Google Maps

Автор: Олександр Марчак