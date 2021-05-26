Повышенный трафик наблюдают на уже традиционных крупных автомагистралях. "Тянучки" обусловлены большим количеством авто, порой – мелкими ДТП.
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Затруднено движение в Киеве: перечень улиц
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
- Улица Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда, Бандеры, Победы, Любомира Гузара и другие.
Подробнее о пробках: онлайн карта