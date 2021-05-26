Утренние пробки в Киеве 26 мая: где затруднено движение – онлайн-карта

26 мая 2021 , 05:39
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Источник:

24 канал

Утром дороги Киева снова переполнены авто. Затруднено движение на главных дорогах, в центре и въездах на мосты.

Повышенный трафик наблюдают на уже традиционных крупных автомагистралях. "Тянучки" обусловлены большим количеством авто, порой – мелкими ДТП.

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Затруднено движение в Киеве: перечень улиц

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • Улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост (в направлении центра);
  • Улица Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая;
  • Проспект Героев Сталинграда, Бандеры, Победы, Любомира Гузара и другие.

Подробнее о пробках: онлайн карта

Автор: Вікторія Андрєєва