Затруднено движение в центре на въездах на мосты. Большинство водителей пытаются доехать на правый берег столицы.
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Где образовались пробки: детали
В пробках стоит Большая Окружная, проспект Романа Шухевича и улица Вячеслава Черновола;
Значительные пробки на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, новой и Набережно-Крещатицкой.
Перекрыто движение по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара.
Затруднено движение по Воздухофлотскому проспекту, проспекту Валерия Лобановского, бульвару Академика Вернадского, улицам Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.
Движение на мостах затруднено в направлении правого берега. Пробками сковало:
- Дарницкий мост,
- Южный и Северный мост,
- мост Патона и Метро.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.
Где пробки в Киеве: онлайн карта