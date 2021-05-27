В Киеве – пробки: какова ситуация 27 мая на дорогах столицы

На дорогах Киева 27 мая снова наблюдается повышенный трафик авто. На главных проспектах образовались пробки, некоторые улицы перекрыты на ремонт.

Затруднено движение в центре на въездах на мосты. Большинство водителей пытаются доехать на правый берег столицы.

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Где образовались пробки: детали

В пробках стоит Большая Окружная, проспект Романа Шухевича и улица Вячеслава Черновола;

Значительные пробки на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, новой и Набережно-Крещатицкой.

Перекрыто движение по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара.

Затруднено движение по Воздухофлотскому проспекту, проспекту Валерия Лобановского, бульвару Академика Вернадского, улицам Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.

Движение на мостах затруднено в направлении правого берега. Пробками сковало:

Дарницкий мост,

Южный и Северный мост,

мост Патона и Метро.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.

Где пробки в Киеве: онлайн карта