В Киеве еще один человек пострадал от падения сосулек – это произошло в Голосеевском районе столицы. Пожилая женщина попала с травмами в больницу.

Снежно-ледовый кусок упал прямо на нее. Женщину госпитализировали с ушибами поясничного отдела позвоночника и правого плеча.

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И это не первый случай травмирования людей во время потепления. Сайт 24 канала писал, что в столице пострадали 4 человека. Достается и постройкам – 19 февраля в переулке Тараса Шевченко сосулька повредила магазин.

Осторожно, падают сосульки!

В КГГА говорят, что очисткой кровель от сосулек в столице занимаются 21 бригада альпинистов и 111 кровельщиков. Однако опасность все равно существует.

Киевлян предостерегают – в столицу после тепла снова придут морозы и появятся новые сосульки, которые будут падать во время потепления.

В это время людям необходимо осторожно передвигаться по улицам и держаться как можно дальше от домов.