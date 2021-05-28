Мужчину привезли в суд в городе Ирпень, однако провести заседание не успели. Уроженец Азербайджана бежал 28 мая примерно в 14:30.
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Больше о розыске
В области организовали несколько контрольно-пропускных пунктов с вооруженными правоохранителями. В частности, они проверяют каждую машину, которая выезжает из города Буча.
Кроме общей информации в сети также распространили фото ориентировки на беглеца. Там написано, что разыскивают мужчину, которого зовут Мамедсой Афрас.
Его приметы:
- на вид ему 40-45 лет;
- рост мужчины примерно 175 сантиметров;
- он среднего телосложения;
- на момент побега был в черных брюках и белой футболке.
Ориентировки на беглеца Мамедсоя Афраса / Фото "Сегодня"
Что о нем известно
Мужчину должны были судить за то, что он обманывал женщин, а когда они приходили на свидание, грабил их. Ему объявили подозрение по статье о разбое. Если вину азербайджанца докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.