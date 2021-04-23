В Киеве 23 апреля на балконе одного из домов в центре – на улице Вячеслава Липинского, 4 заметили обнаженных девушек. Они там фотографировались.

Несмотря на то, что в столице сохраняется довольно прохладная погода, девушки не побоялись выйти почти голыми на балкон и позировать для камеры. В соцсетях пишут, что в этом доме есть фотостудия, поэтому не удивительно, что именно там и заметили моделей.

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"Слава" украинок из Дубая

Возможно эти девушки хотят повторить "славу" украинок из Дубая, которые там присоединились к массовой обнаженной фотосессии. Такую версию предполагают пользователи соцсетей.

Напомним, что в крупнейшем городе ОАЭ задержали десятки людей за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказалось 11 украинок.