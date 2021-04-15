Провели опрос киевлян об их отношении к тому, как власть отвечает на вызовы COVID-19. Вопросы касались не только городских управленцев, но и центральной власти. Локдаун в столице поддерживает большинство людей. А в эффективность действий президента верит меньше трети.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг". Ее работники звонили респондентам 10 и 11 апреля.

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Оценка борьбы с коронавирусом столичной власти

Оптимальными действия городской власти Киева считают 46% опрошенных.

Утверждали, что они – слишком мягкие в условиях карантина 30% респондентов.

А вот слишком жесткими ограничения считают только 16% киевлян.

Что до столичного мэра Виталия Кличко, то 49% горожан считают, что он эффективно реагирует на угрозу коронавируса в Киеве. А противоположного мнения – 47% жителей столицы.

Какое отношение к усилению карантина

Поддерживают решение городских властей об усиленном карантине с 5 по 16 апреля – 72% жителей города. Недовольны в Киеве введением локдауна 28% людей. Больше всего недовольных среди молодых и самых бедных опрошенных.

Верят в эффективность локдауна в уменьшении заболеваемости 56% киевлян. Скептически к усилению ограничений относятся 41% респондентов.

Если обострится ситуация с коронавирусом, то готовы поддержать продолжение усиленного карантина в Киеве до конца мая 69% респондентов. Против таких возможных мер 30% жителей города.

Поддерживают решение городских властей о работе общественного транспорта по специальным пропускам 55% киевлян. Против этого решения муниципалитета высказались 44% людей.

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Как оценивают шаги центральной власти

Общий уровень борьбы центральной власти с COVID-19 жители Киева оценили по-разному:

38% считают ее слишком мягкой;

36% – оптимальной;

13% – слишком жесткой.

Эффективными действия в этой сфере президента Украины считают 29% респондентов, неэффективными – 65%. А вот доверия к работе премьер-министра еще меньше: лишь 18% опрошенных считают эффективным в борьбе с коронавирусом, а противоположного мнения – 69% жителей Киева.

Что известно об опросе

Его проводили среди жителей Киева в возрасте от 18 лет.

Выборка была репрезентативна по возрасту и полу.

В целом опросили 1200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Обратите внимание! В Киеве локдаун продлили до 30 апреля. Там запрещено пользоваться общественным транспортом без спецпропусков. Также в городе не работают детские сады, а другие учебные заведения на дистанционке. Еще в городе запрещена работа продуктовых ярмарок. А салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Правила в зонах карантина / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала