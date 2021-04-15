Президенту не верят, а локдаун поддерживают: как киевляне оценивают борьбу с коронавирусом
Провели опрос киевлян об их отношении к тому, как власть отвечает на вызовы COVID-19. Вопросы касались не только городских управленцев, но и центральной власти. Локдаун в столице поддерживает большинство людей. А в эффективность действий президента верит меньше трети.
Источник:"Рейтинг"
Опрос провела социологическая группа "Рейтинг". Ее работники звонили респондентам 10 и 11 апреля.
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Оценка борьбы с коронавирусом столичной власти
- Оптимальными действия городской власти Киева считают 46% опрошенных.
- Утверждали, что они – слишком мягкие в условиях карантина 30% респондентов.
- А вот слишком жесткими ограничения считают только 16% киевлян.
Что до столичного мэра Виталия Кличко, то 49% горожан считают, что он эффективно реагирует на угрозу коронавируса в Киеве. А противоположного мнения – 47% жителей столицы.
Какое отношение к усилению карантина
- Поддерживают решение городских властей об усиленном карантине с 5 по 16 апреля – 72% жителей города. Недовольны в Киеве введением локдауна 28% людей. Больше всего недовольных среди молодых и самых бедных опрошенных.
- Верят в эффективность локдауна в уменьшении заболеваемости 56% киевлян. Скептически к усилению ограничений относятся 41% респондентов.
- Если обострится ситуация с коронавирусом, то готовы поддержать продолжение усиленного карантина в Киеве до конца мая 69% респондентов. Против таких возможных мер 30% жителей города.
- Поддерживают решение городских властей о работе общественного транспорта по специальным пропускам 55% киевлян. Против этого решения муниципалитета высказались 44% людей.
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Как оценивают шаги центральной власти
Общий уровень борьбы центральной власти с COVID-19 жители Киева оценили по-разному:
- 38% считают ее слишком мягкой;
- 36% – оптимальной;
- 13% – слишком жесткой.
Эффективными действия в этой сфере президента Украины считают 29% респондентов, неэффективными – 65%. А вот доверия к работе премьер-министра еще меньше: лишь 18% опрошенных считают эффективным в борьбе с коронавирусом, а противоположного мнения – 69% жителей Киева.
Что известно об опросе
- Его проводили среди жителей Киева в возрасте от 18 лет.
- Выборка была репрезентативна по возрасту и полу.
- В целом опросили 1200 респондентов.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Правила в зонах карантина / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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