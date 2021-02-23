На прошлой неделе киевский центр НК дважды проводил акции под стенами различных департаментов КГГА. Мы обратили внимание общественности и журналистов на факты коррупции в высших эшелонах киевской власти. Руководители по меньшей мере двух департаментов замешаны в коррупционных схемах, и власть на это никак не реагирует.

"Для власти это очень удобная стратегия. Когда начинаются какие-то проблемы – они все превращаются в обезьянку, которая ничего не видит, не слышит и не говорит. Зато перед выборами начинаются отчеты по проделанной работе и рассказы о том, какие же они крутые. Только вот у нас хорошая память. Мы помним обо всех сделках и схематозах власти или какие она покрывала. и мы будем спрашивать до тех пор, пока не услышим ответов", – в начале акции отметил представитель "Национального Корпуса" Сергей Хмельницкий.

Сегодня Нацкорпус провел пикет уже прямо под стенами КГГА. Пока в зале шло заседание депутатов, мы пришли получить ответы.

16 февраля мы пикетировали Департамент дорожной инфраструктуры КГГА. Его глава, Валентин Осипов, находится в судебном процессе, но несмотря на это не только не уволен, но еще и занимает высокую должность. Мы решили проинформировать самых коллег Осипова – мы считаем, что они имеют право знать всю правду о своем боссе.

А в прошлый четверг мы посетили Департамент земельных ресурсов. Наша цель не изменилась: мы так же требовали ответов от власти и рассказывали работникам госучреждения об их боссе. Глава Департамента, Петр Оленич, замешан в коррупционной схеме с технической документацией на 1,4 млрд гривен, а недавно провел закрытый аукцион земли, на котором де-факто "подарил" участок земли одиозному Олегу Татарову.

"За время своего правления в Киеве Кличко точно узнал о сделках своих ближайших подчиненных. И если они до сих пор не уволены и не находятся за решеткой, то это означает лишь то, что сам Кличко их покрывает. Мы требуем от мэра ответов. Он обещал, что под ногами коррупционеров будет гореть земля. Значит мы эту землю и подпалим, раз сам Кличко на это не способен", – заявил пресс-секретарь киевской ячейки Даниил Брусов.

"Национальный Корпус" неоднократно проявлял и указывал руководству города на вопиющие случаи коррупции и дерзкие действия чиновников-казнокрадов. Однако мэр Кличко до сих пор не отреагировал на предоставленные ему факты коррупционных схематозив двух руководителей его департаментов – Оленича и Осипова.

"Это будет испытанием для во второй раз переизбранного мэра Кличко. Или он уволит этих людей и покажет, что он с народом, или он покажет, что он с коррупционерами и возглавляет киевскую коррупцию. За него проголосовало более половины киевлян, они проявили к нему доверие. Если Кличко и дальше планирует заниматься дешевым популизмом, обещать новый аэропорт и Большую окружную дорогу, а на факте покрывать казнокрадов – то мы сделаем все, чтобы обычные киевляне знали обо всех сделках ", – такую ​​позицию высказал руководитель киевской ячейки Сергей Тамарин.