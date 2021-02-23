Минулого тижня київський осередок НК двічі проводив акції під стінами різних департаментів КМДА. Ми звернули увагу громадськості та журналістів на факти корупції у вищих ешелонах київської влади. Очільники по меншій мірі двох департаментів замішані у корупційних схемах, і влада на це жодним чином не реагує.

"Для влади це дуже зручна стратегія. Коли починаються якісь проблеми – вони всі перетворюються на мавпочку, яка нічого не бачить, не чує і не говорить. Зате перед виборами починаються звіти за пророблену роботу та розповіді про те, які ж вони круті. Тільки от у нас гарна пам’ять. Ми пам’ятаємо про всі оборудки та схематози влади або які вона покривала. І ми будемо питати до тих пір, поки не почуємо відповідей", – на початку акції зазначив речник "Національного Корпусу" Сергій Хмельницький

Сьогодні Нацкорпус провів пікет вже прямо під стінами КМДА. Поки у залі тривало засідання депутатів, ми прийшли отримати відповіді.

16 лютого ми пікетували Департамент дорожньої інфраструктури КМДА. Його очільник, Валентин Осипов, перебуває у судовому процесі, але попри це не тільки не звільнений, але ще й обіймає високу посаду. Ми вирішили проінформувати самих колег Осипова – ми вважаємо, що вони мають право знати всю правду про свого боса.

А минулого четверга ми завітали до Департаменту земельних ресурсів. Наша мета не змінилась: ми так само вимагали відповідей від влади та розповідали працівникам держустанови про їх боса. Очільник Департаменту, Петро Оленич, замішаний у корупційній схемі з технічною документацією на 1,4 млрд гривень, а нещодавно провів закритий аукціон землі, на якому де-факто "подарував" ділянку землі одіозному Олегу Татарову.

"За час свого правління у Києві Кличко точно дізнався про оборудки своїх найближчих підлеглих. І якщо вони досі не звільнені та не перебувають за ґратами, то це означає лише те, що сам Кличко їх покриває. Ми вимагаємо від мера відповідей. Він обіцяв, що під ногами корупціонерів буде горіти земля. Значить ми цю землю і підпалимо, раз сам Кличко на це не здатен", – заявив речник київського осередку Данило Брусов.

"Національний Корпус" неодноразово виявляв та вказував керівництву міста на кричущі випадки корупції та зухвалих дій чиновників-казнокрадів. Однак мер Кличко досі не відреагував на надані йому факти корупційних схематозів двох очільників його департаментів – Оленича та Осипова.

"Це буде іспитом для вдруге переобраного мера Кличка. Або він звільнить цих людей і покаже, що він за народом; або він покаже, що він з корупціонерами і очолює київську корупцію. За нього проголосувало більше ніж половина киян, вони виявили до нього довіру. Якщо Кличко і далі планує займатись дешевим популізмом, обіцяти новий аеропорт і Велику окружну дорогу, а на факті покривати казнокрадів – то ми зробимо все, аби звичайні кияни знали про всі оборудки", – таку позицію висловив керівник київського осередку Сергій Тамарін.