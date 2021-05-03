Как выяснилось, за несколько минут до попытки сесть в машину, злоумышленник якобы совершил ДТП на Днепровской набережной. До появления патрульных владелец Daewoo пытался оказать сопротивление и уехать. Но сделать это не смог, поскольку на Осокорки приехали пострадавшие, машину которых он задел.

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Относительно водителя "корейца" составили несколько админпротоколов. Ему грозит огромный штраф.

Ездил без прав

Нетрезвого мужчину, который собирался сесть за руль, увидели прохожие на улице Елизаветы Чавдар, 34. Когда злоумышленник завел машину, свидетель вырвал у него из машины ключи.

На месте происшествия произошла небольшая драка. Она закончилась, когда на место приехал владелец Ford. По предварительным данным, за 10 минут до попытки сесть за руль на Осокорках, злоумышленник поцарапал "американца" на Днепровской набережной. Оттуда он уехал, показывая водителю Ford непристойные жесты.

Инспекторы патрульной полиции не только зафиксировали, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, но и выяснили, что год назад его лишили прав за пьяное вождение.

Оказалось, что мужчина почти год ездит без прав.

Daewoo Lanos эвакуировали с места происшествия. В отношении водителя легковушки составили несколько протоколов по вождению в нетрезвом состоянии, вождению без прав и совершению ДТП, а также побег с места аварии. Если суд признает его виновным, мужчине грозит более 60 тысяч гривен штрафа и лишение прав на 3 года.

Смотрите видео с места задержания нетрезвого водителя на Осокорках в Киеве: