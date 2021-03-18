Подозрительного мужчину, у которого нашли оружие, заметили инспекторы патрульной полиции на улице Елизаветы Чавдар в Киеве. Произошло это ночью 18 марта.

Во время общения с патрульными мужчина вел себя нервно и достаточно агрессивно, поэтому стражи порядка решили его задержать. К нему применили физическую силу.

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Чтобы провести поверхностный осмотр злоумышленника, полицейские надели ему на руки наручники.

Был хорошо вооруженным

Как отметили в патрульной полиции, нервное поведение мужчины было связано с тем, что у него при себе были запрещенные предметы.

Инспекторы изъяли у киевлянина:

пистолет;

гранату и запал.

Для предоставления квалификации происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного передали коллегам, которые и открыли в отношении злоумышленника уголовное производство о незаконном обращении с оружием.

Если вину мужчины признает суд, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.