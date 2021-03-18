На Осокорках в Киеве задержали мужчину с гранатой и пистолетом
Подозрительного мужчину, у которого нашли оружие, заметили инспекторы патрульной полиции на улице Елизаветы Чавдар в Киеве. Произошло это ночью 18 марта.
Источник:Патрульная полиция Киева
Во время общения с патрульными мужчина вел себя нервно и достаточно агрессивно, поэтому стражи порядка решили его задержать. К нему применили физическую силу.
Смотрите также На Оболони в Киеве на ходу загорелась инкассаторская машина: видео
Чтобы провести поверхностный осмотр злоумышленника, полицейские надели ему на руки наручники.
Был хорошо вооруженным
Как отметили в патрульной полиции, нервное поведение мужчины было связано с тем, что у него при себе были запрещенные предметы.
Инспекторы изъяли у киевлянина:
- пистолет;
- гранату и запал.
Для предоставления квалификации происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного передали коллегам, которые и открыли в отношении злоумышленника уголовное производство о незаконном обращении с оружием.
Если вину мужчины признает суд, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Поделиться новостью