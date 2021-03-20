Киев попал в красную зону карантина. Еще раньше в столице ввели локдаун. Однако сейчас решают вопрос о том, будет ли работать общественный транспорт.

Окончательное решение по работе транспорта обещают принять 22 марта. К теме Ограничения по транспорту в красной зоне пересмотрят Что говорят в КГГА Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник убежден, что общественный транспорт должен работать в городе. Однако нужно соблюдать все противоэпидемические меры. Остановка транспорта приведет к коллапсу,

– подчеркнул Поворозник. Обратите внимание! В красной зоне карантина запрещена работа общественного транспорта. Однако в Кабмине заявили, что пересмотрят это правило. Локдаун в Киеве: что известно С 20 марта в столице ввели локдаун. Он продлится 3 недели, то есть до 9 апреля включительно. Столицу отнесли в красную зону карантина.

Дело в том, что в Киеве растет количество заболевших коронавирусом. Например, за сутки 19 марта, в столице диагностировали 1 070 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Киеве заболели более 152 тысяч человек. Выздоровели – около 101 тысячи, однако умерли – 3 034.

В Киевской городской больнице № 4 очень напряженная ситуация. Медики валятся с ног.