Остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу, – в КГГА рассказали, когда примут решение
В КГГА рассказали, когда примут решение, останавливать ли транспорта в Киеве / rubryka.com
Киев попал в красную зону карантина. Еще раньше в столице ввели локдаун. Однако сейчас решают вопрос о том, будет ли работать общественный транспорт.
Источник:КМДА
Окончательное решение по работе транспорта обещают принять 22 марта.
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Что говорят в КГГА
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник убежден, что общественный транспорт должен работать в городе. Однако нужно соблюдать все противоэпидемические меры.
Остановка транспорта приведет к коллапсу,
– подчеркнул Поворозник.
Локдаун в Киеве: что известно
- С 20 марта в столице ввели локдаун. Он продлится 3 недели, то есть до 9 апреля включительно. Столицу отнесли в красную зону карантина.
- Дело в том, что в Киеве растет количество заболевших коронавирусом. Например, за сутки 19 марта, в столице диагностировали 1 070 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Киеве заболели более 152 тысяч человек. Выздоровели – около 101 тысячи, однако умерли – 3 034.
- В Киевской городской больнице № 4 очень напряженная ситуация. Медики валятся с ног.
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