Две эти события произошли 31 мая на автобусной остановке в районе монастыря. К счастью никто сильно не пострадал.

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Парень, который пытался броситься под авто / Фото "Варта Голосеево"

Больше о нападении с ножом

Пожилой мужчина подошел с угрозами к девушке и взял ее за волосы.

Это увидел водитель автобуса и побежал на помощь.

Он выбил из рук нападавшего нож. Как следствие, он получил порез руки.

Впоследствии водитель вместе с прохожим задержали злоумышленника и вызвали полицию

Задержанный говорил вещи, которые указывают на то, что у него есть расстройства психики.

В частности, злоумышленник говорил, что полиция забрала ребенка

Также рассказывал что-то о Зеленском и Тимошенко.

Что касается нападения на девушку, он сказал, что хотел взять ее в заложники.

Однако для чего это было нужно – не объяснил.

Как сообщает "Сегодня", мужчина имеет расстройства психики и стоит на учете у психиатра.

После задержания его родственники принесли соответствующие документы.

Поэтому впоследствии злоумышленника отправили на лечение.



Мужчина, напавший с ножом на девушку / Фото "Варта Голосеево"

Попытка самоубийства на остановке

В этом же месте другой мужчина решил покончить с собой. Он подошел к обочине и бросился под колеса Mersedes.



Парень после попытки самоубийства / Фото "Варта Голосеево"

К счастью, водитель успел вовремя затормозить, поэтому парень не пострадал. Однако, в заметке пишут, что к правоохранителям по этому инциденту не обращались. Прохожие просто успокоили его в разговоре и отправили домой.