Две эти события произошли 31 мая на автобусной остановке в районе монастыря. К счастью никто сильно не пострадал.

Другой случай Мужчина с битой напал на электромонтеров в Харькове: видео

Напад Київ Голосієво травби Психічний розлад
Парень, который пытался броситься под авто / Фото "Варта Голосеево"

Больше о нападении с ножом

  • Пожилой мужчина подошел с угрозами к девушке и взял ее за волосы.
  • Это увидел водитель автобуса и побежал на помощь.
  • Он выбил из рук нападавшего нож. Как следствие, он получил порез руки.
  • Впоследствии водитель вместе с прохожим задержали злоумышленника и вызвали полицию
  • Задержанный говорил вещи, которые указывают на то, что у него есть расстройства психики.
  • В частности, злоумышленник говорил, что полиция забрала ребенка
  • Также рассказывал что-то о Зеленском и Тимошенко.
  • Что касается нападения на девушку, он сказал, что хотел взять ее в заложники.
  • Однако для чего это было нужно – не объяснил.
  • Как сообщает "Сегодня", мужчина имеет расстройства психики и стоит на учете у психиатра.
  • После задержания его родственники принесли соответствующие документы.
  • Поэтому впоследствии злоумышленника отправили на лечение.

Напад Київ Голосієво травби Психічний розлад
Мужчина, напавший с ножом на девушку / Фото "Варта Голосеево"

Попытка самоубийства на остановке

В этом же месте другой мужчина решил покончить с собой. Он подошел к обочине и бросился под колеса Mersedes.

Напад Київ Голосієво травби Психічний розлад
Парень после попытки самоубийства / Фото "Варта Голосеево"

К счастью, водитель успел вовремя затормозить, поэтому парень не пострадал. Однако, в заметке пишут, что к правоохранителям по этому инциденту не обращались. Прохожие просто успокоили его в разговоре и отправили домой.

 