Две эти события произошли 31 мая на автобусной остановке в районе монастыря. К счастью никто сильно не пострадал.
Другой случай Мужчина с битой напал на электромонтеров в Харькове: видео
Парень, который пытался броситься под авто / Фото "Варта Голосеево"
Больше о нападении с ножом
- Пожилой мужчина подошел с угрозами к девушке и взял ее за волосы.
- Это увидел водитель автобуса и побежал на помощь.
- Он выбил из рук нападавшего нож. Как следствие, он получил порез руки.
- Впоследствии водитель вместе с прохожим задержали злоумышленника и вызвали полицию
- Задержанный говорил вещи, которые указывают на то, что у него есть расстройства психики.
- В частности, злоумышленник говорил, что полиция забрала ребенка
- Также рассказывал что-то о Зеленском и Тимошенко.
- Что касается нападения на девушку, он сказал, что хотел взять ее в заложники.
- Однако для чего это было нужно – не объяснил.
- Как сообщает "Сегодня", мужчина имеет расстройства психики и стоит на учете у психиатра.
- После задержания его родственники принесли соответствующие документы.
- Поэтому впоследствии злоумышленника отправили на лечение.
Мужчина, напавший с ножом на девушку / Фото "Варта Голосеево"
Попытка самоубийства на остановке
В этом же месте другой мужчина решил покончить с собой. Он подошел к обочине и бросился под колеса Mersedes.
Парень после попытки самоубийства / Фото "Варта Голосеево"
К счастью, водитель успел вовремя затормозить, поэтому парень не пострадал. Однако, в заметке пишут, что к правоохранителям по этому инциденту не обращались. Прохожие просто успокоили его в разговоре и отправили домой.